Slika z razpihovalnikom listja

Mona Liza v Londonu FOTO: Fb

Poskušal je ujeti tudi njen skrivnostni nasmešek.

Da umetnost ne pozna meja, dokazuje tudiiz Londona, ki lahko svoj talent pokaže le v jesenskih mesecih. Razlog je očiten, saj Nathan ustvarja velikanske podobe s pomočjo odpadlega listja. Nedavno je navdušil spletne komentatorje, ko je objavil fotografije poustvarjeneslike Mone Lize, ki ga je naredil na nekem vrtu v Richmondu.​Originalno sliko je začel leta 1503 ustvarjati sloviti italijanski renesančni umetnik in znanstvenik, občudujemo pa jo lahko v pariškem Louvru. Zaradi portretirankinega nasmeška se je drži sloves čustvene uganke. No, ta skrivnostni nasmešek je poskušal ujeti tudi Nathan, ki pri svojem delu uporablja razpihovalnik listja.O Moni Lizi oziromani prav veliko znanega; bila je plemkinja iz Firenc, v najstniških letih se je poročila s trgovcem s svilo in blagom, ki je pozneje postal državni uradnik. Rodila je pet otrok.naj bi naročil njen portret, ugibajo, da zato, da bi z njim proslavil njeno nosečnost ali da bi proslavil nakup hiše okoli leta 1502. Po njegovi smrti je Lisa postala nuna. Umrla je leta 1542 v starosti 63 let. Takrat ni mogla slutiti, da bo njena podoba ostala vtisnjena v kolektivno zavest človeštva.