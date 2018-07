Skrivnostno: odnesel jo je val, po letu in pol so jo našli

Kakšno pravljico so napletli ...

DŽAKARTA –(52) je po navedbah njene družine s plaže na indonezijskem otoku Java odnesel velik val. Zaradi njenega izginotja je bila sprožena tudi uradna preiskava in teden dni kasneje so našli žensko truplo, vendar se je izkazalo, da to ni Nining, poroča 24sata.Pred nekaj dnevi pa je o Nining menda sanjal njen stric. Videl jo je na plaži v bližini kraja, kjer je pred letom in pol izginila, in v sanjah mu je dejala, naj jo iščejo tam. Na začetku ni želel nikomur povedati, o čem je sanjal, kasneje pa je le sklenil, da bo povedal družini. V soboto so zato začeli iskalno akcijo in že v nedeljo Nining našli. Bila je prekrita s peskom in v izredno slabem zdravstvenem stanju, zato so poklicali reševalce, ki so jo oskrbeli in spravili v bolnišnico.Ker je sicer v zgodbi članov družine Sunarsih polno lukenj in nesmislov (že če bi bila brodolomka teden in pol brez hrane in pijače, bi težko preživela), policija zgodbo še intenzivno preiskuje, tisti pa, ki jim ni toliko do podrobnosti in logičnosti, pravijo, da je najpomembnejše, da je Nining živa.