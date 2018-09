Si želite odlično plačano službo? Postanite vohalec pazduh ali obiskovalec pogrebov

Mmmmmmm ... FOTO: Getty

Nekateri ljudje so plačani za to, da vonjajo pazduhe drugim ljudem in to počnejo osem ur na dan. Taka je pač narava njihovega dela. Gre za profesionalne vohalce, ki jih kozmetična podjetja najemajo zato, da bi ocenjevali učinke parfumov in dezodorantov.A to niti ni najbolj bizarna zaposlitev. Po poročanju The Suna je univerza v Kaliforniji objavila oglas za vse tiste, ki želijo zaslužiti denar s tem, da bi tri mesece jedli avokado. S tem poskusom bi poskušali ugotoviti, ali se je zmanjšala njihova telesna teža. Če morda niste bili izbrani med 250 oseb, ki so delo na koncu dobile, pa zanimivih delovnih mest ne zmanjka.Če želite postati profesionalni vohalec pazduh, lahko prijavo pošljete na mednarodno podjetje IFRA . Za dober nos boste plačani 43.700 evrov letno.Če znate žalovati, se lahko prijavite na delovno mesto obiskovalca pogrebov. Najele vas bodo družine, ki ne pričakujejo veliko žalujočih, bi jih pa ob sebi rade imele. Delodajalec je podjetje Rent A Mourner , dnevnica pa vam bo izplačana s 50 evri.Radi spite in sanjate? Končno se lahko naspite in boste za svojo pasivnost tudi dobro nagrajeni. Vesoljska agencija Nasa je zaposlovala profesionalne »zaspanete«: za 70 dni spanja – več kot so osebe spale, bolj so jim bili hvaležni – so na račun nakazali 13.500 evrov. Vse v imenu znanosti. Nasa pa je izdelala študijo o učinkih pritiska na človeško telo, s čimer so proučevali, kako se telo prilagaja v breztežnostnem prostoru.Malo manj okusna je zaposlitev pri proizvajalcih pasje hrane. Pokličite svojega najboljšega dobavitelja hrane za vašega ljubljenčka in morda se vam nasmehne sreča. V splošnem velja, da se plače za pokuševalca gibajo od 22.500 do 56.000 evrov, naloga pa je, da za pse ustvarite kar najbolj okusno kombinacijo.Ljudje potrebujemo dotike in bližino, sicer lahko kar hitro zapademo v depresijo. Mnogo ljudi je osamljenih in hrepenijo po nežnosti, ki pa jim jo lahko zagotovijo tudi profesionalni objemalci. Da bi se na delovno mesto sploh lahko prijavili, je treba najprej končati desettedenski spletni tečaj . Nato sledi prijava na delovno mesto in že boste v objemu drugega. Za »profesionalno objemanje« drugega boste plačani 67 evrov na uro.je za The Sun povedala: »Ko se z nekom objemam, včasih začutim spolno energijo, a sem se jo že naučila nadzirati in ne spodbujati.«Radi stojite? Potem vas lahko najamejo za čakanje v vrsti , da bi za nekoga kupili vstopnice ali pa nov telefon po akcijski ceni. Za uro čakanja boste plačani 22 evrov, pogosto pa se zgodi, da je treba čakati več ur, da bi prišli do izdelka, ki ga je naročil kupec.