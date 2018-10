Sedem let jih je tresla elektrika

TAPEJ – Družina iz Tajvana zadnjih sedem let ni mogla v svojo kuhinjo, če si prej niso obuli gumijastih škornjev, sicer bi jih lahko ubila elektrika. Tudi če bi pritisnili na stikalo z golimi rokami, bi tvegali, da bi jih pošteno streslo. Gospod He je na televiziji nedavno predstavil bizaren primer, ki mu je pošteno otežil življenje. Kadar koli se je z golo roko dotaknil stene v kuhinji ali pomivalnega korita, ga je streslo. Začel je nositi škornje, pipe pa se je lahko dotaknil le s pomočjo zajemalke z lesenim ročajem.



Pred leti je dal v celoti zamenjati električno napeljavo v svoji hiši, prav tako se je posvetoval s številnimi električarji, a nihče mu ni znal pomagati. Še več, nihče mu ni znal pojasniti, kaj se dogaja. Noben družinski član si ne drzne prijeti zidov ali stropa v kuhinji, čeprav bi jih morali že pred časom očistiti. Nedavno jih je obiskal inženir elektrotehnike, več dni proučeval primer ter končno odkril težavo; po pregledu žic je ugotovil, da so v dobrem stanju, a ko je odklopil napeljavo v hiši, je videl, da je bila kuhinja, ki ima kovinske stene, še vedno pod napetostjo. To je pomenilo, da mora obstajati še en vir elektrike. Naredil je nekaj korakov od hiše in ga našel. Na strehi je bil električni kabel, ki je visel z lesenega stebra lokalnega telefonskega operaterja. Splezal je na streho, ga podrobneje pogledal ter ugotovil, da je bila izolacija obrabljena in v neposrednem stiku s kovinsko streho. Nesrečna družina si je seveda oddahnila, da jim ne bo treba več živeti v gumijastih škornjih.