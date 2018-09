Schwarzeneggerja izklesal iz hrasta

Najprej je izbral les.

Veliko pozornosti je namenil podrobnostim.

Na spletu lahko spremljamo celoten potek. FOTOgrafije: Instagram

James je zelo ponosen na svoj dosežek.

spada med izbrane zvezdnike, ki se tako dotaknejo svojih oboževalcev, da jim ti začnejo postavljati kipe. Poznamo kipe, ki je s svojim znanjem borilnih veščin postal idol adolescentov po vsem svetu, Arnold pa ljudi navdušuje s svojimi imenitnimi mišicami. To bi lahko potrdil, ki je podobo silaka izklesal iz enega samega hrastovega hloda.Američan je za 188 centimetrov visok kip porabil šest mesecev, pri tem se je pošteno prepotil. A se je splačalo, sa je končni izdelek osupljivo podoben pravemu Arnoldu. Ni skrivnost, da so mišičnjaku iz bližnjega Gradca nekoč pravili avstrijski hrast, ko je še tekmoval v napenjanju mišic in osvajal naslove mr. Olimpija.James se je odločil, da ga upodobi v njegovi najbolj prepoznavni pozi, z dvignjenimi rokami in stisnjenimi bicepsi. Še več, nadel mu je pričesko iz sedemdesetih in celo izdelal žile, ki prinašajo hrano mogočnim mišicam. Celoten proces nastajanja kipa si lahko ogledamo na Jamesovi strani na instagramu. »Tale kos črnega hrasta ima najbolj nenavaden vzorec od vseh sort lesa, kar sem jih doslej rezljal,« je povedal James.»Ima vozle, izbokline, velike tunele in zrnatost, ki spremeni smer vsakih nekaj centimetrov. Arnoldovi oboževalci bodo morda dobili občutek, da to moti videz kipa, vendar prav zaradi tega rezljam drevesa. Ima veliko karakterja, ne nazadnje pa je Arnold avstrijski hrast.«Ni bilo prvič, da se je James lotil kipa slavne osebe. Pred časom je že izdelalin. A priznati je treba, da mu je Arnold najbolje uspel.