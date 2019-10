Rodila sina in izgubila spomin: gledala ga je, ne vedoč, da je to njen dojenček

Steve Curto in njegova žena Camre sta se nadvse razveselila novice, da pričakujeta dojenčka. V zadnjem trimesečju je imela Camre številne težave, zato je ostala v bolnišnici. Imela je visok tlak in težave z dihanjem. Med porodom je doživela pomanjkanje kisika in njeni možgani so bili brez kisika več kot pet minut, kar je pustilo velike posledice. Ko se je zbudila, je imela prazen pogled in ni vedela, kaj se dogaja. Steve ji je razlagal, kaj se je zgodilo, vendar ni imela pojma, da je ravnokar postala mama. Tudi malega Gavina je gledala, kot da ni njen.



»Takoj ko je odprla oči, sem vedel, da nekaj ni v redu. Gledala me je, kot da sem tujec,« je povedal njen mož. »V naslednjih dneh sem izvedel, kako resna je situacija. Njen spomin je bil tako slab, da si je nove informacije zapomnila le za nekaj sekund.«



Camre je doletela popolna izguba spomina, poleg tega pa je imela velike težave z ustvarjanjem novih. Gavin je tako postal oče, mama in njen skrbnik hkrati. Veliko odrekanja in dela je bilo potrebnega, da so njen spomin natrenirali do te mere, da si je zapomnila osnovne informacije. Večkrat na dan ji je moral povedati, da je Gavin njun sin, da sta mož in žena, da sta srečno zaljubljena. Z redno terapijo in veliko potrpežljivosti se je naučila osnovnih življenjskih dejavnosti in nekoliko okrepila spomin.