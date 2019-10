Rodila se je z dvema vaginama, zdaj je srečna mamica

Eleanor Rowe se je rodila z dvema nožnicama, dvema maternicama in dvema materničnima vratovoma. Povedali so ji, da se to zgodi eni na milijon žensk. Zaradi tega se je bala, da nikoli ne bo mogla imeti svojih otrok.



Ta redka nenormalnost se strokovno imenuje Uterus didelphys in pomeni kar 90 odstotkov možnosti za splav v primeru, da ženska sploh zanosi.



Eleanor je to uspelo in svojo hčerkico kliče čudežni otrok. Svojo zgodbo deli z javnostjo, ker želi opogumiti ženske z enako nenormalnostjo.



»Ne morem verjeti, da 30 let sploh nisem vedela za to in nisem imela pojma, kaj se dogaja znotraj mene,« je za tuje medije povedala zdaj presrečna mamica, ki je za svoji dve maternici in dve vagini izvedela šele pred petimi leti, ko je na kliniki v Londonu dala zamrzniti svoja jajčeca. Tam so na ultrazvoku ugotovili, da ima dve maternici, pozneje pa med operacijo odkrili, da ima tudi dva maternična vratova in dve vagini. Na zunaj je bilo videti samo eno vagino, ki je vodila do enega materničnega vratu, ta pa do ene maternice. Znotraj pa je imela še podvojena rodila.



Zdravniki so ji povedali, da so se dvojna rodila razvila že, ko je bila še zarodek. Zaradi tega stanja je bila verjetnost, da donosi otroka, zelo majhna. Kljub temu je dva meseca po poroki ugotovila, da je noseča. Oplojeno jajčece se je zasidralo v šibkejši maternici, zato je na žalost v prvem trimesečju splavila. Vendar je hitro spet zanosila, tokrat v drugi maternici, srečno donosila in rodila s carskim rezom pri 35 tednih nosečnosti. Zdaj je srečna mamica, zato si želi vzbuditi upanje pri vseh ženskah z dvojno maternico.