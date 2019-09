Račun da te kap, toliko sta plačali za dve porcij testenin

Zgodba se je začela, ko sta dve japonski turistki v čisto običajni restavraciji za kosilo morali odšteti 430 evrov. Kot sta objavili na Facebooku, sta naročili dve porciji testenin. Objavi sta pridali tudi posnetek računa. Lastnik restavracije je sicer zatrjeval, da sta poleg tega naročili še dve ribji plošči z zelenjavo in vino.



Policija je kasneje sporočila, da so lastnika restavracije oglobili, ker je turistkama zaračunal 80 evrov napitnine. Poleg tega so pri restavraciji tudi ugotovili nekaj administrativnih nepravilnosti.



Afera z visokim računom je v Rimu tudi razvnela razpravo o lokalih, ki so v bližini turističnih znamenitostih večnega mesta.

»Takšni primeri škodijo ugledu Rima,« se je pridušal neimenovani predstavnik združenja rimskih vodičev Federagit.