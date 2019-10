Prostitutka razkrila povprečno velikost penisa svojih strank

Prostitutka (23) iz Južne Amerike, ki na teden v bordelu zasluži več kot 2000 evrov, trdi, da tako moški kot ženske enako varajo. Želijo si namreč dobrega seksa, kjer je tega vse manj, ali pa si želijo nekaj novega.



»Jaz to počnem, ker dobro zaslužim, pa tudi všeč mi je pozornost moških,« je dejala na vprašanje Reddita. Zanimalo jih je, kakšna je povprečna dolžina penisa. »Ena od strank je imela enormno velik penis, kot moja podlahtnica. Na žalost sem ga morala zavrniti, on pa se je razjokal, češ da ga vse zavrnejo, ko vidijo njegov penis.« Povedala je še, da je zanjo penis do pet centimetrov majhen, normalen je tam okoli osem centimetrov, povprečen 15. Vse, kar je več od tega sodi v velike.



Razkrila je še, da v petek in soboto zvečer »obdela« tudi do devet strank v šestih urah.