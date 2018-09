Pripomočki za ljubezenske užitke tudi v Meki

V Amsterdamu živeči Maročan Abdelaziz Aouragh FOTO: INDEPENDENT. COM

Za večjo čutnost pri seksu

Romarji v Meko in Medino



Muslimani so končali svoj drugi najpomembnejši praznik – kurban bajram; prvi je ramazanski bajram. Kurbanski bajram je praznik, ki je tesno povezan z obredom romanja v Meko in Medino. Letošnjega se je udeležilo več kot dva milijona romarjev, med njimi tudi 17 iz Slovenije.

Milijoni za spodnje perilo

Romarji v Meko in Medino



Muslimani so končali svoj drugi najpomembnejši praznik – kurban bajram; prvi je ramazanski bajram. Kurbanski bajram je praznik, ki je tesno povezan z obredom romanja v Meko in Medino. Letošnjega se je udeležilo več kot dva milijona romarjev, med njimi tudi 17 iz Slovenije.

1,8 milijarde muslimanov kupuje halal živila, ki jih predpisuje Koran.

Pred časom se je danes 38-letni Maročan, živeč v Amsterdamu, domislil, da bi odprl prvo erotično trgovino, ki zagotavlja t. i. halal izdelke. Zanimivo in provokativno. Halal je izraz iz arabskega jezika, ki pomeni dovoljeno oziroma čisto, nanaša pa se na obnašanje, komunikacijo, oblačila in živila, ki jih islamsko pravo dovoljuje ali dopušča. Nasprotje je haram (prepovedano).Abdelaziz Aouragh je z zamislijo šel še dlje od »le« prodaje erotičnih izdelkov po spletu. Erotično trgovino je namreč odprl tudi v romarskem središču – Meki.Izkazovanje nežnosti na javnem prostoru je za veliko muslimanov neprimerno, o tem se ne govori, obisk kakšne trgovinice s pripomočki za živahnejši seks pa je nepredstavljiv.Abdelaziz Aouragh je menil drugače, saj se je že pred tremi leti odločil, da bo takšno trgovino odprl v samem srcu islama, svetem mestu Meka v Savdski Arabiji.Vendar z omejitvami. V trgovini, ki ji ne manjka obiskovalcev, ne ponujajo napihljivih lutk, dildov in podobnega, temveč zgolj »izdelke za večjo čutnost pri seksu, kot so olje, kreme …« pravi Maročan, ki ima sicer že več let trgovino te vrste tudi na spletu.Eden osrednjih pokroviteljev je nemška prodajna mreža z erotičnimi pripomočki Beate Uhse, kjer so očitno hitro dojeli, da gre za trg, na katerem je več kot poldruga milijarda prebivalcev in potencialnih kupcev izdelkov te vrste.»Ženska z burko v kuhinji danes ni realna slika muslimanskih žena. Naša trgovinica postavlja ženske v središče in jim prinaša informacije ter odgovore na pogosto zastavljena vprašanja o seksu,« razlaga Aouragh in dodaja, da so ciljna skupina evropsko usmerjeni prebivalci: poročeni pari, ki si v svoje seksualno življenje želijo vnesti nekaj svežine.Čeprav je spodnje perilo najmanj opazen del ženske garderobe, saj se vendar ne vidi, pomembno vpliva na obnašanje, držo in ne nazadnje razpoloženje ženske, ki ga nosi, rade povedo ženske. Če se ženska v njem počuti udobno in obenem zapeljivo, kar je resnici na ljubo težko doseči, to tudi izžareva, so si edini moški, pa naj bo res ali ne. Lepo spodnje perilo zagotovo ne more škoditi. Victoria's Secret je tako postala najbolj imenitna blagovna znamka spodnjega perila tudi na Bližnjem vzhodu in v muslimanskem svetu.Na leto ustvari več kot pet milijard prihodkov in izda več kot 400 milijonov prodajnih katalogov. Podatek, da dobršen del zaslužka pridelajo v državah z muslimanskim prebivalstvom, prav gotovo ni zanemarljiv.