Pri dveh letih bi se učil cirilice

Obožuje zastave, simbole in logotipe

Bere in piše, tudi v tujih jezikih. FOTO: Guliver/Getty Images

je bil star, ko je že znal črkovati svoje ime.

Ni Harry Potter, ampak, kar pa ne pomeni, da njegove sposobnosti niso skorajda čudežne. Deček iz Liverpoola šteje komaj dve leti, a je po zaslugi svojega fotografskega spomina že odličen poznavalec zastav vseh držav sveta, tujih jezikov pa se uči kot za šalo.Mamain očkase še kako dobro spominjata dojenčka, ki je z velikimi in okroglimi rjavimi očmi zvedavo opazoval svet okoli sebe, šele zdaj pa se zavedata, da je že takrat intenzivno vpijal vse informacije iz okolice. »Vedno sva se šalila, da je nenehno videti presenečen, celo šokiran, vse mu je bilo neznansko zanimivo,« se spominjajo starši, ki pravijo, da dečku, vse odkar je spregovoril, nikoli ne zmanjka vprašanj. »Prav vse hoče vedeti, zanimivo, vprašanj nikoli ne ponavlja, kajti vse si takoj zapomni! Neverjeten poslušalec je,« je ponosen očka, sicer finančni svetovalec, ki skupaj z ženo poudarja, da je prav deček tisti, ki v družinskem krogu vedno izbira najzahtevnejše družabne igre, čeprav bi si drugi želeli preprostejših. »Ko je bil star enajst mesecev, je začel govoriti, in od takrat se ni ustavil. Vsak dan se uči nove besede, zelo hitro tudi povezane celote, povedi. Pri letu in pol je že črkoval svoje ime, učil se je brati in pisati. Poznal je že vse oblike, tudi zapletene, kot je romb, in druge geometrijske like,« se spominja mamica, ki jo deček že prekosi v znanju tujih jezikov.Včasih se boji, da sin preveč hiti z učenjem, a ga je preprosto nemogoče ustaviti, pravi mamica. Čeprav so mu všeč tudi Tačke na patrulji in jo marsikdaj ujezi, ker ne pospravlja vlakcev in avtomobilčkov, ki so mu ušli pod kavč, se mu oči še najbolj zasvetijo, ko zagleda zastave tujih držav. Pozna pomen simbolov, lahko našteje vseh petdeset ameriških zveznih držav. Zadnje čase ga nadvse pritegujeta ruščina in cirilica, zelo zanimivi zanj so logotipi podjetij. »Šele ko bo star tri leta, bo lahko opravil inteligenčni test, ki bo pokazal, ali je res posebno nadarjen. Takrat nam bodo strokovnjaki svetovali glede izobrazbe,« povesta Shellie in Steve, ponosna, da je sin tudi izjemno ljubeč in nežen.Najbolj je navezan na starejšega brata, ki šteje šest let in obiskuje osnovno šolo; je nadvse marljiv učenec in Harry se zelo rad uči z njim. Shellie, ki trenutno ne hodi v službo, želi mlajšega sina vključiti v vrtec, da bi se družil z vrstniki, a obenem si želi, da bi bil otrok deležen obravnave, ki jo potrebuje glede na znanje, ki ga kaže. »Vsi starši so ponosni na svojega otroka in si želijo, da bi imel tako doma kakor tudi na poti do izobrazbe ustrezno podporo. Tudi nadarjeni otroci potrebujejo pomoč, mnogi pa ob njih odmahnejo z roko, zato so pogosto izločeni ali pa jih okolica označi za čudake,« ocenjuje Shellie, ki upa, da se bo dveletnik kmalu lahko vključil v ustrezen kolektiv in naprej razvijal svoje sposobnosti.