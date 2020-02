Pri 75 letih profesionalni nogometaš

Sprejel ga je tretjeligaš

Bahder je odlično pripravljen na nogometne izzive. FOTO: Reuters

2 tekmi mora odigrati za uradni vpis v knjigo rekordov.

Nikoli ni prepozno poseči po zvezdah, je prepričan, ki si v jeseni življenja uresničuje veliko željo. Odločno koraka proti cilju in se približuje uradnemu nazivu najstarejšega nogometnega igralca na svetu! Ta laskavi naslov zdaj drži 73-letni, ki se je izkazal kot vratar pri izraelskem klubu, Egipčan Bahder pa si želi dokazati, da se zmore tudi on kosati z najboljšimi. In predvsem mnogo mlajšimi.Bahder je oče štirih otrok, ponaša se s šestimi vnuki. Nogomet je bil njegova ljubezen že od rane mladosti, ko je brcal žogo po ulicah domačega Kaira, a je bilo šolanje vedno na prvem mestu, pozneje pa seveda služba, ki mu je veliko bolj kakor nogomet, čeprav je Egipčan kazal veliko nadarjenost, zagotavljala prihodek. Postal je gradbeni in kmetijski svetovalec, žogobrc pa je ostala njegova velika ljubezen, ki ji je posvečal kar največ prostega časa. Odkar je upokojen, je tega še veliko več: in ko je spoznal, da večino dni preživi na nogometnih zelenicah, si je rekel, da je zadnji čas, da se izkaže tudi na uradni preizkušnji.Začel je iskati klub, ki ga bi bil pripravljen sprejeti in mu ponuditi priložnost, da nastopi tudi na tekmi: posnetek svoje dih jemajoče igre je poslal egiptovski nogometni zvezi in vrata mu je nazadnje na široko odprl Ocober 6, ki tekmuje v tretji državni ligi. S svojimi novimi soigralci, ki so seveda mlajši celo od njegovih otrok, marljivo trenira vsak dan, glede na odlično telesno pripravljenost ter jekleno voljo pa vse kaže, da si bo izboril tudi priložnost nastopa v prvi postavi. In ko bosta za njim dve 90-minutni tekmi, se mu obeta zapis vpis v Guinnessovo knjigo rekordov, zato ga že spremlja njen uradni predstavnik.