Pri 50 letih je noseča s četverčki

LONDON – Čeprav je stara 50 let in ima tri odrasle otroke ter kar osem vnukov, si je Tracey Britten močno želela še enega otroka. Odšla je na Ciper in za postopek umetne oploditve plačala 7000 funtov. Dobila pa ni le enega, ampak kar štiri.



Trenutno je v 25. tednu nosečnosti, četverčke pa bo s carskim rezom morala roditi že v 32. tednu. Pričakuje tri deklice, med njimi sta dve enojajčni dvojčici, in fantka.



»Vsako leto znova sem si želela še enega otroka. Vem, stara sem že 50 let, a vseeno sem si rekla, da bom poskusila,« je dejala. Odločila se je, da bo poskus na Cipru njen zadnji, nikakor pa si ni mislila, da jo lahko doleti tako darilo. Tako bo zdaj postala najstarejša mati v Veliki Britaniji. »Naj govorijo, kar hočejo« Z možem Stephenom sta srečna, pravi in ni ji mar za komentarje drugih. »Ljudje mi pravijo: 'Pa saj imaš že vnuke!' Pa kaj? Ne bom prva in ne zadnja. Mislim, da nisem videti stara 50 let niti se ne počutim tako. Naj govorijo, kar hočejo. Ne poznajo mene in moje zgodbe. Ko bodo videli te štiri lepe otročičke, si bodo premislili,« je prepričana.



Tracey ima sicer vse tri otroke » stari so 32, 31 in 22 let « iz prejšnjega zakona, ki se je končal leta 2003. Dve leti pozneje je spoznala Stephena. Leto pozneje je zanosila, a sta se odločila za splav, »ker čas enostavno ni bil pravi«. »To je bila zame izjemno travmatična izkušnja. To je velik razlog, da sem si želela še enega otroka.«



Tako se je aprila opravila na Ciper. Vstavili so ji štiri zarodke, od tega je eden odmrl, eden pa se je razcepil v dvojčka. Tracey je še dejala, da so ti otroci darilo za njeno mamo, ki si je od nekdaj želela dvojčka.