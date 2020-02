Preveč šokanten oglas, da bi ga predvajali med Oskarji (VIDEO)

Oglas, ki si ga boste ogledali na koncu članka, so na televiziji ABC prepovedali predvajati v času podelitve filmskih nagrad Oskarji. Oglas ne prikazuje nasilja niti seksualno ali politično obarvan.Prikazuje žensko, ki je prvič sama doma z novorojenčkom in se odpravi na stranišče. 60-sekundni oglas prikaže mamo, ki se sredi noči zbudi in v bolečinah odide v kopalnico. Oblečene ima mrežaste spodnje hlače, ki so znane predvsem novopečenim mamicam, saj zagotavljajo udobje po porodu.Gre za promocijo izdelkov, ki mamicam pomagajo k hitrejšemu okrevanju. Oglas se konča s sporočilom: »Okrevanje po porodu, ni nujno tako težko.« Podjetje je oglas objavilo na youtubu in pripisalo, da ga niso hoteli predvajati med televizijskim prenosom filmskih nagrad, poroča 24sata.