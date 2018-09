Preplah, v tajnosti zaprli observatorij, odkrili nezemljane?

Zaradi neodkritega varnostnega problema je 6. septembra FBI v tajnosti zaprl vesoljski observatorij v Novi Mehiki. Območje je zaprl s trakovi in tja poslal preiskovalce, kaj hitro so se začele širiti govorice. Nekateri so namigovali, da so odkrili nezemljane, zaradi česar so morali observatorij, kjer domuje Znanstveno združenje za raziskovanje astronomije zapreti. Drugi so menili, da so morda odkrili, da sonce »ugaša«, piše Večernji list.



Kot so kasneje sporočili, so zaprli del objekta zaradi osumljenca v preiskavi, ki naj bi bil grožnja varnosti lokalnim prebivalcem. Ko so razvedeli za tajno zaprtje, se je tam gnetlo ljudi, ki jih je zanimalo, kaj se dogaja. Oblasti so zato morale povečati varovanje.



Observatorij je sicer opremljen z edinstvenim teleskopom, ki snema zelo natančne fotografije sonca.