Pregrešno! Pod božičnim drevescem porsche

Božič je čas obdarovanja in družinskega življenja. Za nekatere pa trenutek, ko pokažejo svoje bogastvo. Tako so številni v tem času na družbenih omrežjih razkrili darove ali darila pod božičnimi drevesci.Znana influencerkaje objavila novo Gucci torbico, čevlje in pas. Nemški vplivnežse je pohvalil z božičnimi okraski Louis Vitton, Božiček je obiskal znano italijansko podjetnico in ji prinesel veliko darov znanih blagovnih znamk. Bogat nemški otrok, kot ga imenuje Daily Mail,se je postavil ob drevesce, okrašeno s 500-evrskimi bankovci.Generalni direktor znane blagovne znamke z oblekami Arctic Army je objavil fotografijo novega porscheja s pentljo in zapisal: »Vesel božič od mene za mene.«