Predebele policiste pošiljajo na dieto

Policijske postaje s celotne Tajske pošiljajo svoje najbolj debelušne uslužbence na posebne tabore za izgubljanje telesne teže. To je del državnega programa, imenovanega Uničevanje trebuščka. Po uspehu dvotedenskega pilotnega projekta so začeli s postaj pošiljati pretežke uslužbence v Pak Chong, kjer jih čaka intenzivna fizična vadba, da bi se otresli odvečnih kilogramov.



Postaje pošiljajo po dva dva uslužbenca, da telovadita, kolesarita in jesta hrano, polno beljakovin. Program je pritegnil pozornost javnosti, potem ko so se na spletu pojavile fotografije policistov, ki delajo vaje za utrjevanje trebušnih mišic. Generalmajor Sornpetch Chantarak je pri projektu odgovoren za prehrano: »Če si debel policist, imaš veliko težav, delaš počasi, premikaš se počasi. To je nesprejemljivo, če moraš denimo aretirati kriminalce, saj moraš biti hiter in spreten.«



Skozi program je šlo že okoli 200 uslužbencev, nekateri so tehtali celo 200 kilogramov in jim je uspelo izgubiti kar 60 kilogramov maščobe! Tisti, ki so bili le malce pretežki, so jih izgubili do 20.