Prava ljubezen? Aleksander (24) se je poročil s 57 let starejšo sestrično

Oblasti v Ukrajini preiskujejo domneve, da se je 24-letni Aleksander Kondratjuk poročil s svojo 81-letno duševno zaostalo sestrično Zinaido Illarionovno, da mu ne bi bilo treba služiti vojaškega roka. On trdi, da se je s sestrično močno čustveno povezal in zanika, da se je z njo poročil zgolj zato, da mu ne bi bilo treba obleči vojaške uniforme. Služenje vojaškega roka je v Ukrajini obvezno, izognejo se mu lahko le moški, ki imajo tehtne zdravstvene razloge ali pa skrbijo za prizadete zakonce.



Zinaida je novinarjem povedala, da je Aleksander skrben mož, a njeni sosedi pravijo drugače. Da je veliko verjetnejše, da bo Zinaido obiskal kakšen od njenih vnukov, nečakov ali katera izmed sester kot pa on. Vendar je Aleksander predložil tako veljaven poročni list kot potrdilo o prizadetosti žene, zato vojski ne preostane veliko, razen da pokliče kakšnega soseda za pričo, saj obstaja dvom, da res živi v istem domu kot njegova žena.



Iz vojske so sporočili, da nimajo namena preiskovati primera. Če Aleksandra javno razkritje njegovega primera ni dovolj osramotilo in pripravilo do tega, da bi izpolnil svojo dolžnost in se prijavil v vojsko, potem ga k temu ne nameravajo prisiliti.