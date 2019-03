Pozor, pripravite se na katastrofo z neba

Doslej je veljalo, da lahko večino asteroidov preprosto razstrelimo pred trkom v Zemljo, a nova spoznanja kažejo, da bi bilo pametno, da se ljudje pripravijo na morebitno katastrofo. Znanstveniki z Univerze John Hopkins so simulirali več načinov, kako se približati asteroidu in ga razstreliti. Ni tako preprosto … Kot piše The Independent, bi lahko bil vsak velik asteroid smrtonosen za veliko ljudi. »Nekoč smo menili, da je objekt lažje uničiti, če je večji. Naša raziskovanja pa zdaj kažejo, da so asteroidi odpornejši, kot smo mislili, in je treba veliko več energije, da bi jih povsem razbili,« je dejal Charles El Mir.



Nove računalniške animacije so namreč pokazale, da bi prišlo do delnega razpada asteroida, a bi manjši ostanki in prašni delci še naprej gravitirali k notranjosti asteroida. Zato svarijo, da je lahko vsak asteroid, ki se premika proti Zemlji zelo nevaren, in bo vedno dilema, ali asteroid poskusiti uničiti ali ga preusmeriti od Zemlje. Vsak padec asteroida bi lahko pomenil izbris celotnih mest.