Potepuška psička osvojila himalajski vrh

Potepuški pes se je pridružil alpinistični odpravi in z njimi osvojil 7129 metrov visok himalajski vrh. Samica Mera je prvi kuža, ki je osvojil goro Baruntse na nepalskem delu Himalaje, ki je južno od Mount Everesta. Le krajši del poti so jo spustili po vrvi, drugače pa je celotno pot prehodila. »Nisem vedel, da lahko psi osvajajo vrhove v Nepalu,« se je čudiliz baznega tabora. »Upam, da ne bo zašla v težave, ker se je povzpela na vrh brez ustreznega dovoljenja.«Mera je najverjetneje križanec med tibetanskim mastifom in tibetanskim ovčarjem ter je neverjetno odločna in samozavestna. Še posebno ji je bil všeč alpinistiz Seattla. Pojavila se je po desetih dnevih odprave, ko je prehitela na ducate alpinistov, nato prečkala ledenik in poiskala Dona. Od takrat sta bila nerazdružljiva. Naslednje tri tedne je z njim delila šotor. Na dan osvajanja vrha je bila zelo dobre volje, višina ji ni povzročala težav, prav tako se ni bala grebenov in prepadov. Hodila je pred skupino, vsake toliko pa stekla nazaj in se čudila, zakaj so tako počasni. »Ne sanja se mi, ali je že prej bila na vrhu. A bila je videti zelo prepričana o tem, kar je počela. Še nikoli nisem doživel česa takega. Stiskala se je k meni in želela, da jo crkljam. To je bilo nadrealistično,« se spominja Don. Vodja baznega kampaje po koncu odprave Mero posvojil. »Ona je nekaj posebnega, ostala bo z mano,« je povedal Kaji, ki je psičko nato preimenoval v Baru po vrhu, ki ga je osvojila.