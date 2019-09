Poroke jih spravijo tudi v grob

Neodobravanje državljanov

18.000 evrov v povprečju odštejejo za ohcet.

Če mislite, da najrazkošnejše svatbe prirejajo bogataši in zvezdniki, se pošteno motite. Pri tem so namreč daleč pred vsemi Uzbekistanci, ki za poroko v povprečju odštejejo okoli 18.000 evrov – čeprav si skoraj nihče ne more privoščiti takšnega zneska.Zato so se za veliki dan pripravljeni do vratu zadolžiti: s približno 200 evri prihodka na mesec je jasno, da je za ohcet nemogoče privarčevati celotno vsoto, zato pri organizaciji na pomoč priskoči širše sorodstvo. Čeprav si je treba denar sposoditi od prijateljev in znancev, svatba pač mora biti razkošje, tako pač veleva tradicija, so prepričani Uzbekistanci, ki se z nespametnimi posojili ogrožajo tako finančno kot tudi zdravstveno. Kot kažejo podatki, številni okoli petdesetega umrejo zaradi možganske kapi ali srčnega infarkta, skrbi, da ne bodo mogli poplačati dolgov, in socialna stiska pač sčasoma terjajo davek.Politični vrh je zato sprejel sveženj ukrepov, s katerimi bodo omejili nespametno zapravljanje državljanov in pred propadom obvarovali številne družine, ki bi – če bi ljubezen slavile zmerneje – mnogo bolje shajale skozi mesec. In kako bodo odslej praznovali skok bližnjega v zakonski stan? Mnogo skromneje, čeprav za naše razmere še vedno povsem nepredstavljivo: svatov bo lahko največ 250, zbrane bosta lahko zabavali največ dve glasbeni skupini, za prevoz bodo lahko skrbele največ tri limuzine. Kaj vse so si privoščili do zdaj, lahko samo ugibamo, a če so se pri prvotno napovedani omejitvi 150 svatov tako razburili, da so morali parlamentarci omiliti ukrep, je jasno, da se v Uzbekistanu niso ravno pripravljeni spustiti na trdna tla, prav tako je jasno, da kršiteljev ne bo manjkalo.Nad te se bodo spravljali policija, davčni inšpektorat in tožilstvo, ustanove bodo bdele tudi nad organizacijo rojstnodnevnih zabav in – sedmin.