Poročna obleka iz cementnih vreč

Večina nadobudnih nevest se pri izbiri poročne obleke odloča med svilo, satenom in čipko. Tovrstnih težav ni imela 28-letna, ki je svojo veličastno obleko izdelala iz najbolj nepričakovanega materiala. Dekle iz severnozahodne Kitajske je svojo celotno poročno obleko skupaj z mogočno vlečko sešilo iz 40 odsluženih vreč za cement, potem ko je njihovo vsebino porabila za obnovitev svoje hiše v Longhanu.Tan je kmetica in ni nikoli obiskovala šole za šivanje ali oblikovanje oblačil. Svojo obleko je izdelala na mah nekega deževnega dne. Po očetovi smrti je morala pri osemnajstih opustiti šolanje. Minulo sredo je lilo kot iz škafa, zato ni mogla na polje.Iz dolgčasa se je domislila, da bi lahko vreče za cement porabila za kaj dobrega, in se tako lotila šivanja. Pravi, da je obleko z razgaljenim hrbtom izdelala v zgolj treh urah. Fotografijo je objavila na spletu in doslej si je prislužila že več kot štiri milijone ogledov.»Nisem si predstavljala, da bom dobila tako izjemen odziv na internetu, to je prijetno presenečenje,« je navdušena. V zaletu je začela izdelovati obleke tudi iz drugih nenavadnih materialov, kot so rože, zeli, trava in časopisi. »Če bi bila lepša, bi verjetno dobila še več pozornosti na internetu.« No, številnim je zelo všeč njen prizemljeni značaj, ne preseneča, da so ji nadeli vzdevek Cementna kraljica.«