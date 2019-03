Pornoigralce vrgli iz kolesarske zveze

Rebecca je pritegnila veliko pozornosti članov drugih ekip. FOTO: Ppcc

LONDON – Britanska krovna kolesarska organizacija British Cycling je nedavno izločila klub PPCC, potem ko je izvedela, kaj pomenijo kratice. Gre za Porn Pedallers Cycling Club, v katerem se združujejo ljubitelji kolesarjenja iz pornografske industrije.Sestavljajo ga pornoigralci, njihov klub pa sponzorirajo televizijski programi Television X – med njihovimi člani je tudi znana igralka. Svetovno slavo je dosegla v politično obarvanih filmih za odrasle. »Izločili so nas iz organizacije zgolj zaradi tega, ker delamo v pornoindustriji,« se je na spletu pritožila Rebecca.Uradno so jim odrekli dobrodošlico, ker naj bi njihov sponzor škodoval ugledu krovne organizacije. V klubu PPCC so tudi producenti in distributerji iz pornoindustrije, skupaj z igralci s pomočjo kolesarjenja zbirajo denar za dobrodelno organizacijo Terrence Higgins Trust, ki pomaga žrtvam virusa HIV.»Opozorili so nas, kaj pomeni ime kluba PPCC. Zaradi tega jih ne moremo sprejeti,« so v uradni izjavi zapisali pri britanski krovni kolesarski organizaciji. Po pravilniku spada pornografija v isti rang kot tobačni izdelki in alkohol, ki jih je prav tako prepovedano promovirati v sklopu British Cycling. Njihovo odločitev so že obsodili številni kolesarji.