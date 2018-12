Policistom se je oglasil človek, ki je pobegnil iz Alcatraza

Ameriški zvezni policisti (FBI) so znova odprli primer o iskanju treh slavnih zapornikov, ki jim je uspelo pobegniti iz zapora Alcatraz. Eden od njih, John Anglin, jim je namreč poslal pismo in zapisal, da se je pripravljen predati, če mu bodo v zaporu nudili ustrezno zdravniško oskrbo.



Anglin je pobegnil leta 1962, skupaj z bratom Clarencom in s Frankom Morrisom. »Moje ime je John Anglin. Junija 1962 sem pobegnil iz Alcatraza. /.../ Imam 83 let, zdravje pa mi že peša. Imam raka. Frank je umrl oktobra 2005, moj brat pa leta 2011,« je med drugim zapisal v pismu. Razkril bo, kje je, če .... Oblastem je obljubil, da bo poslal še eno pismo, v katerem bo razkril, kje se nahaja. To bo storil pod pogojem, da bodo pripadniki FBI na televiziji javno obljubili, da bo v zaporu dobil ustrezno zdravstveno oskrbo.



Alcatraz je bil sicer znan kot zapor, iz katerega je nemogoče pobegniti. Stal je na otoku v zalivu San Francisca. Do njegovega zaprtja je iz tega zloglasnega zapora poskušalo pobegniti 36 ljudi.