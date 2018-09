Policija zaprla bordel s seks lutkami, očitno je manjkalo higiene

Po odprtju prvega italijanskega bordela z lutkami za seks so oblasti ustavile njegovo obratovanje. Ob tem je bilo zaseženih vseh osem lutk.



Italijanske oblasti so namreč izrazile zaskrbljenost glede higiene v obratu in tudi glede pomanjkljivih informacij o tem, kje so bile lutke izdelane in kateri materiali ter kemikalije so bili pri tem uporabljeni. Kot zanimivost dodajmo, obiskovalcem je bilo na voljo sedem ženskih lutk in ena moška lutka, za pol ure uporabe pa so morali odšteti 80 evrov, ob tem pa so lahko izbirali, katero lutko bi radi najeli,poročajo tamkajšnji mediji.



Po navedbah lastnikov so bile že pred odprtjem vse lutke rezervirane za nekaj tednov vnaprej.