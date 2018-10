Pod posteljo na stotine pornorevij

47 - letnik je navdušen nad odkritjem.

BRISTOL – Angleško podjetje Frome Reclamation ponuja selitvene storitve. Njegovi uslužbenci so izurjeni v prenašanju in prevažanju velikih kosov pohištva na novo lokacijo. Nedavno je 47-letnidobil navodilo, da s kolegom izprazni stanovanje v Bristolu. Nič hudega sluteči uslužbenec Frome Reclamation se je lotil dela. Vse je potekalo po načrtih, dokler nista s kolegom poskušala dvigniti postelje. Ta je bila tako težka, da sta jo komaj premaknila, a nista odnehala, odločila sta se zadevi priti do dna.»Pod posteljo so bili predali, vendar so bili zataknjeni in jih nisva mogla odpreti,« je razkril Karl. »Ni nama preostalo drugega, kot da jih prereževa. Ko sva jih odprla, sva v notranjosti zagledala na stotine pornografskih revij, nekatere so bile iz 60. let, druge sodobne. Zaradi njihove teže s kolegom nisva mogla premakniti postelje.« Čigave so bile revije, ni mogel reči, najverjetneje so pripadale samskemu moškemu, ki je pred kratkim umrl. »V mojem poklicu pogosto naletimo na podobna presenečenja.« Karl je prepričan, da so nekateri izvodi, ki jih je našel pod posteljo, dragoceni in zanimivi tudi za zbiratelje. A. P.