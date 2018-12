Počilo na šolski predstavi: obračunali mami nastopajočih

RIM - Na osnovni šoli v italijanskem mestu Gela na Siciliji so morali v ponedeljek odpovedati božično predstavo, ker sta se dve materi stepli za sedež, ki bi bil najboljši za snemanje predstave. Policijska preiskava še poteka, poročajo italijanski mediji.

Posnetek ene od lokalnih televizij prikazuje, kako se dve materi prerivata in tepeta. Sprli sta se zaradi sedeža, ki bi omogočil najboljši posnetek predstave.



Med pretepom je ena od deklic, ki je stala v bližini, padla, več otrok pa je začelo jokati. Na kraj dogodka je prišla tudi policija, ki je sprožila preiskavo. Predstavo so morali odpovedati in jo preložiti na danes zjutraj, ko je minila brez incidentov.