Po glavobolu se je zbudila v leto 1980

38 let življenja je izgubila.

V začetku oktobra lani je 56-letnoiz Louisiane med obiskom cerkve začela boleti glava, njen vid pa je postal meglen. Odpravila se je na urgenco, a so jo prijatelji našli nezavestno v avtomobilu. Prvo, česar se ženska iz Baton Rougea spominja, je medicinska sestra, ki ji je postavljala vprašanja, ona pa je na vsa odgovorila narobe. »Vprašala me je, katerega leta smo, pa sem rekla 1980. Vprašala me je, kdo je predsednik, pa sem rekla,« se spominja Kim. Še bolj čudno je bilo, ko je v sobo prišel tujec in jo prijel za roko. To je bil njen mož, s katerim je poročena že 17 let, a se ga ne spomni. Še poseben šok je bil, ko je videla, da se je postarala. Izkazalo se je, da je v celoti pozabila zadnjih 38 let življenja. »Izvedela sem, da sem poročena, da imam dva otroka, da sem skrbela za dva vnuka in tri otroke iz moževega prejšnjega razmerja. Sedem otrok, ki so močno vplivali na moje življenje, jaz pa jih ne poznam.«Od takrat so zdravniki na njej opravili vrsto pregledov, a nimajo razlage, zakaj je izgubila spomin. Niso našli znakov kapi ali poškodbe možganov – njena diagnoza je prehodna globalna amnezija. Kim je nekaj posebnega, ker je izgubila tako velik del spomina. »Ne spominja se računalnikov, to je bilo v osemdesetih ali začetku devetdesetih let. Zelo nenavadno je, da pozabiš toliko časa,« je povedala dr.. Kim živi brez spomina že pet mesecev. Družinski člani ji pomagajo, skupaj gledajo stare fotografije in ji pripovedujejo, kje in kdaj so nastale. Prav tako se uvaja v sodoben svet, uči se uporabe pametnih telefonov, računalnikov in televizorjev. Prav tako se mora naučiti, kako je biti mama.