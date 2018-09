Plavala z lečami in zaradi bakterije v kampu ostala brez vida

DORSET – Mama dveh otrok je spregovorila o svoji izkušnji, ki ji pravi čudež. Potem ko je parazit »napadel« njeno oko, medtem ko je plavala v bazenu s kontaktnimi lečami, je izgubila vid na levem očesu. Emma Jenkins (39) iz Dorseta v Veliki Britaniji je bila z družino na počitnicah na Škotskem. Ustavili so se v kampu z bazenom, kjer so se seveda kopali.



»Strašljivo je, kako hitro se je to zgodilo. V bazenu sem bila le 20 minut, pa me je stalo vid na enem očesu,« je dejala za The Sun. Povedala je še, da jo je po plavanju začelo v očeh pikati, zato je leči odstranila, ni pa si mislila, da jo je napadla bakterija.



Po nekaj tednih je začela čutiti bolečino v levem očesu, potem pa je izgubila vid. Kot so ji povedali zdravniki, je to povzročila bakterija, ki je uničila del roženice.



Bolela jo je glava, njen pogled je bil meglen. Zdravniki so ji predpisali kapljice za oči vsako uro, a ni pomagalo. Videla je le še premike, ničesar drugega. Ko se je že sprijaznila, so ji zdravniki predlagali presaditev roženice z zdravo donatorsko. Pomagalo ji je, da se je vid delno vrnil, ostrina pa ni popolna. A srečna je, da vsaj vidi.