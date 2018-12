Placente spremenila v posel

Spominek

Posteljica kot umetnina FOTOgrafije: screengrab

MELBOURNE – Babica v porodnišnici zasluži 9500 evrov na leto s prodajo izdelkov iz posteljice. Ponuja vse, od krem za obraz, spominkov do smutijev.iz avstralskega Melbourna zbira posteljice mladih mamic že dve leti. Zamisel za predelavo placent je 23-letnica dobila, ko je začela prebirati o pozitivnih učinkih na matere, ki so po porodu posteljico pojedle.Januarja 2017 je odprla podjetje Kindred Postnatal Products in ima že na stotine strank. Še vedno je zaposlena v porodnišnici, tako da ima ves čas dostop do svežih posteljic. »Po diplomi sem prvič slišala, da nekatere matere placento spremenijo v tablete in jo pojedo. Do zdaj imam samo pozitiven odziv strank. Dober občutek je, če veš, da si nekomu pomagal. Nekatere to sicer odbija, a gre za povsem naravno in lepo stvar. Gre za organ, ki je devet mesecev ohranjal vašega otroka pri življenju. Številne matere bi ga rade zavrgle in nikoli več videle. Moja vloga je, da jim pomagam na prehodu v materinstvo. To je moja strast, zato je bilo nekaj povsem naravnega, da sem odprla svoj posel.«Posteljica naj bi pomagala pri dvigu energije, uravnavanju hormonskega ravnotežja, zmanjševanju poporodnih krvavitev in povečanju tvorbe mleka. Nekatere jo zaužijejo kar v obliki napitka s sadjem in kokosovo vodo, kar naj bi bilo še bolj učinkovito. Tistim, ki jim uživanje placente ne diši, pa ponuja umetniški odtis posteljice na papir.