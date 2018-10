Osemletna deklica med igro odkrila starodavni meč

Imenitna najdba bo kmalu razstavljena v muzeju.

Odkritje so lep čas skrivali pred javnostjo.

Prebivalci švedskega kraja Tånnö se šalijo, da bi morali osemletno Sago Vanecek okronati za novo kraljico, potem ko je v jezeru Vidöstern odkrila starodavni meč. Gre za zgodbo, ki nekoliko spominja na povest o kralju Arthurju. V sredini poletja je deklica na bregu jezera v vodo metala kamenje, ko je odkrila več kot 1000 let star meč iz obdobja pred Vikingi. Strokovnjaki iz muzeja Jönköpings Läns trenutno že pripravljajo dragoceno najdbo, da bo primerna za predstavitev javnosti.Čeprav ga je odkrila že pred meseci, so šele zdaj obvestili javnost, da so imeli dovolj časa zavarovati najdbo in temeljito pregledati okolje. Bali so se, da bi po objavi novice jezero preplavili lovci na zaklade. Ta poteza se je obrestovala, saj so našli še starodavno broško in kovanec.Mala najditeljica je švedsko-ameriškega rodu, v državo so se preselili lani iz Minneapolisa. Meč je dolg 85 centimetrov, sestavljen pa je iz kovine in lesa. »Pobrala sem ga in hotela vreči nazaj v vodo, a je imel ročaj, na drugi strani pa je bil zašiljen, pa zarjavel,« se spominja deklica. »Dvignila sem ga v zrak in poklicala očeta, da sem našla sabljo. Pritekel je k meni in si jo ogledal.« Kako je meč prišel v jezero, ostaja skrivnost, po eni izmed razlag bi lahko bil to nekoč kraj žrtvovanj.