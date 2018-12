Osem ur in pol na 11 metrov visoki žici

Freddy ponosno prejema novo priznanje. FOTO: FB

Med sedenjem in lovljenjem ravnotežja je klepetal s kupci.

Rekord so uradno potrdili na začetku tedna. FOTO: FB

Neustrašni kaskaderje prejel uradno potrditev Guinnessove knjige rekordov, da je postavil še en rekord. Tokrat za najdaljše sedenje na napeti vrvi. Freddy, ki je mojster lovljenja ravnotežja in hoje po vrveh, je v nakupovalnem središču v švicarskem Ebikonu sedel na 11 metrov visoki žici natanko osem ur, 30 minut in 55 sekund. Podviga se je lotil v soboto 10. novembra, ob osmih zjutraj, ko je nakupovalno središče praznovalo prvo leto obstoja.Med postavljanjem nenavadnega rekorda je Freddy drsel po žici in premagal 30 metrov poti z ene strani središča do druge. Zapišemo naj, da je bil ves čas brez varnostne vrvi, sedel je na stolu, v naročju pa je držal dolgo palico, s katero je lovil ravnotežje. S slednjim ni imel prevelikih težav, vmes si je namreč potešil lakoto, privoščil si je hamburger in malo sladoleda. Na glavi je imel slušalke, da se je lahko kratkočasil s poslušanjem glasbe, vmes pa je tudi pokramljal z nakupovalci in odgovarjal na njihova vprašanja. Pozneje je povedal, da so mu pogovori pomagali pozabiti na mišične krče.Freddy se ni prvič vpisal med rekorderje, avgusta 2015 je postavil rekord s hojo po najbolj navpično postavljeni vrvi – bila je pod kotom 38,06 stopinje. Par dni pozneje je postavil še en rekord, in sicer v najdaljši vožnji s kolesom po vrvi, dolga je bila 485 metrov.