Omrežje za zmenkarije: gej zavedel štiri moške, mislili so, da gre za vaginalni seks

Xavier Duerte (33) je štiri moške zvabil v posteljo, potem ko je na omrežju za tinderju in lovooju poziral v ženski preobleki. Svoje ljubimce je prek različnih aplikacij vabil na zmenek v park ali k sebi domov pod pogojem, da bodo ves čas zmenka in seksa nosili trak čez oči, piše The Independent. Toda med oralnim seksom si je eden snel prevezo z oči. »Videl sem moškega z brado,«je ta moški dejal na sodišču.



Drugi je z Duertejem prav tako občeval oralno, tretji in četrti pa sta bila prepričana, da seksata vaginalno, čeprav sta analno. Zadnji je tudi poklical policijo in povedal, da se je sestal z domnevno žensko Anno, ki mu je obljubila seks ob uporabi preveze čez oči. To se je dogajalo v Londonu.