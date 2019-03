Nov trend: kokakola z mlekom! Bi poskusili?

Ste se naveličali okusa kokakole? Bi radi poskusili nekaj novega? Na dlani je trend, ki se širi po svetovnem spletu: gre za mešanje te znane pijače z mlekom. Pisateljje na twitterju zapisal, da je mlečna kokakola prava stvar! Pridružili so se mu mnogi, ki so objavili svoje fotografije, kako pijejo omenjeno mešanico.Menda je najboljše razmerje dve tretjini polnomastnega mleka in tretjino kokakole. Eni so zapisali, da je fantastična pijača, drugi pa se nad tem zgražali. Kaj pa vi? Boste poskusili?