Noro, na letalo z 20 kačami v torbi

Policisti na moskovskem letališču so bili zaprepadeni, potem ko so v torbi potnika, ki je v Rusijo priletel iz Nemčije, našli 20 živih kač različnih vrst. Kače je kupil na živalski tržnici v Düsseldorfu, nemške oblasti pa ob vkrcanju očitno niso opazile, da jih je dal v torbo. Kače so bile v posodah, ki jih je zložil v ročno prtljago. Za kače ni imel potrebne dokumentacije, po prvih informacijah pa niso nevarne.



Kače sicer lahko odnesete na letalo, vendar morate imeti za to vse potrebne dokumente, med drugim tudi dovoljenje veterinarja. Ker omenjeni potnik, ruski državljan, tega ni imel, so mu kače vzeli in jih dali v karanteno.