Njegov mož je mlajši 55 let: Lahko se zabava z drugimi

Upokojeni britanski vikar, 80-letni, je za svojega romunskega moža, 25-letnega, porabil 100.000 funtov, da bi ga zapeljal, a ga je kljub temu zapustil. Nekdanji vikar je prodal svoj dom v Kentu in kupil stanovanje za prej navedeno vsoto v Bukarešti, a par se je hitro razšel, saj se je Florin, ki si želi postati model, raje do poznih ur zabaval v nočnih klubih kot s svojim ljubimcem.Philip se je preselil nazaj domov, sedaj pa bosta s Florinom, s katerim sta se spoznala s pomočjo aplikacije za zmenke, ponovno poskusila obnoviti svoje razmerje, čeprav živita več tisoč kilometrov narazen. »Ko sem bil ločen od njega, sem se zaradi depresije zlomil, ker sem ga pogrešal,« je 80-letnik povedal za The Sun. Svojemu ljubimcu je dal še eno priložnost, a sta se odločila, da bo njuno razmerje odprto.Philip, ki je kot vikar preživel šest desetletij v celibatu, je spregovoril tudi o njunem spolnem življenju: »Jaz sem bolj za dotikanje. On raje spi, ko sva v postelji, vendar imava zelo intimno in tesno razmerje. Tega ne dela zaradi denarja, saj nimam več veliko denarja. Nočem ločitve, on pa pravi, da si ne želi nikogar drugega. Prosil sem ga, naj mi pove, če bo našel koga drugega, in razumel bom ...«