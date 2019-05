Niso mogli verjeti svojim očem, ko so zagledali dojenčke

KRAKOV – V ponedeljek je na Poljskem 29-letna ženska rodila šest otrok, kar naj bi bil prvi primer šesterčkov v tej državi. Otroci, štiri deklice in dečka, so na svet prišli v 29. tednu nosečnosti s carskim rezom in so tehtali po en kilogram.



Mama in otroci se počutijo dobro, so sporočili iz univerzitetne bolnišnice v Krakovu, kjer so se rodili, in dodali, da je verjetnost za rojstvo šesterčkov ena proti 4,7 milijarde. Rojstvo šesterčkov je bilo za zdravnike veliko presenečenje, saj so pričakovali pet dojenčkov.



Družini je ob rojstvu čestital tudi poljski predsednik Andrzej Duda in zapisal, da gre za prvo rojstvo šesterčkov na Poljskem, lokalni nogometni klub pa je šesterčkom ponudil dosmrtne vstopnice za njihove tekme.