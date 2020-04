Nenavadno posredovanje FOTO: posnetek zaslona

V teh izrednih časih imajo tudi gasilci ogromno dela, ampak včasih je lahko to tudi zelo nepredvidljivo. Tako so gasilci v Belgiji morali opraviti nenavadno intervencijo, kjer so iz zapletenega položaja reševali moškega.Znašel se je v težavah, kajti ko je sedel na stol, so se mu testisi nekako zataknili. Ali kot se je glasil zapis na spletu: »Pa naj še kdo reče, da gasilci samo gasimo.«