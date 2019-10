Ni za občutljive: hotela biti Angelina, postala zombi

Z objavami na instagramu je razjezila iransko oblast.

50

plastičnih posegov je opravila, da bi bila podobna oskarjevki.

Njeno vedenje je družbeno nesprejemljivo, nemoralno in po iranski zakonodaji celo bogokletno.je zaradi svojega nespodobnega nastopanja na instagramu in nagovarjanja mladine k neprimernemu ravnanju končala za rešetkami, dokončno kazen ji bo izrekel sodnik.Dvaindvajsetletna Iranka je že pred leti začela pritegovati pozornost z napovedmi, da se bo prelevila v: da bi dosegla videz hollywoodske vzornice, je zapravila bajno premoženje za 50 lepotnih posegov, svojo preobrazbo pa je redno objavljala na profilu na instagramu.Podobo, ki ji ni prizanašala z goro ličil in nespodobnimi oblačili, je spretno spreminjala tudi z uporabo različnih računalniških programov in z objavami pritegovala več tisoč sledilcev, pri tem pa vse bolj jezila predstavnike stroge oblasti in roko pravice. Sahar je bila na zadnjih objavah in videoposnetkih še najbolj podobna zombijem, likom iz srhljivk. Kaj jo je gnalo v tako strahotno preobrazbo, ne ve nihče, se bodo pa z mlado žensko zanesljivo pogovorili tudi psihologi.A za rešetkami, kakopak, kajti Sahar je s skrajnimi objavami prekršila številne iranske zakone, s svojimi dejanji je med drugim slabo vplivala na mladino; iranski mladostniki se vse raje predajajo plastičnim posegom, so tudi navdušeni uporabniki družabnih omrežij, a kaj ko jim je na voljo le instagram; facebook, twitter in druge platforme so namreč po tamkajšnji zakonodaji prepovedani.No, za Sahar je tudi instagram odslej nedosegljiv, mlada influencerka pa bo za zapahi odgovarjala za bogokletstvo, kršenje kodeksa oblačenja in nemoralno vedenje, svoje življenje pa bo morala začrtati na novo, preden zakoraka na prostost.