Ni vedela, da je noseča? K zdravniku zaradi bolečin v trebuhu, nato pa rodila

BEOGRAD – V petek so starši na urgenco pripeljali 19-letnico, ki je zdravniku potožila zaradi izredno močne bolečine v trebuhu. Nihče ni niti pomislil, da bo v naslednjih nekaj urah rodila.



Najprej so jo napotili na pregled, med njim pa so ugotovili, da pravzaprav rojeva. Nemudoma so jo pripravili za porod in jo prepeljali na ginekološko kliniko, kjer je rodila otroka.



Mladenka vztraja pri svojem, da ni vedela, da je noseča, kakšen šok je doletel njene starše, pa si verjetno ne moremo niti predstavljati. Najstnico so iz bolnišnice že odpustili, medtem ko je otrok še vedno na opazovanju.



Podobni primeri so se že zgodili v preteklosti. Denimo lani je ženska iz Čačka s svojim možem prišla k zdravniku zaradi hudih bolečin v trebuhu. Ta je hitro sprevidel, da gre za porod. A časa ni bilo, da bi jo prepeljali na ginekološki oddelek, zato so kolege, strokovnjake, pripeljali k njej in uspešno spravili dojenčka na svet.



Stroka ne glede na vsa presenečenja vztraja, da je nemogoče, da nosečnica ne bi vedela, da pod srcem nosi otroka. Dodajajo pa, da ni nujen izrazit trebuh.