Neverjetno, v črevesju je imel umetni penis

Moški je bolečine trpel že ves dan, čeprav je bil sicer zdrav. Preden se je pojavil v bolnišnici si je na vsak način poskušal pomagati sam, dokler bolečine le niso bile prehude.



Zdravniki so ga nemudoma napotili na rentgen, ta pa je pokazal podolgovat in nenavaden predmet v njegovem debelem črevesju, za katerega se je potem izkazalo, da je 58 centimetrov dolg umetni penis. Brez odvečnih vprašanj se je zdravniška ekipa lotila posega, s katerim bi izvlekla predmet iz njegovega telesa, vendar so morali sčasoma priznati poraz, saj se jim je zaradi neprimernega orodja gumijasta igračka vedno znova izmuznila, zato so morali resno razmisliti, kako jo bodo odstranili, in tako so po naključju odkrili novo tehniko odstranjevanja dolgih predmetov iz črevesja.



Z žico so oblikovali laso, ki jim ga je nato le uspelo zategniti okoli spolzkega penisa in ga izvleči. Pacient je brez posledic še isti dan zapustil bolnišnico, doktor Lorenzo Dioscordi, ki ga je zdravil, pa je v poročilu predlagal, naj se nova tehnika uveljavi kot pomembna možna metoda odstranjevanja velikih predmetov iz rektuma in črevesja, ko druge tehnike odpovejo.