Nesrečni zaljubljenec: namesto da bi jo osvojil, jo je skoraj zažgal

OMSK – Pet ljudi je končalo v bolnišnici, potem ko je šel romantičen načrt nekega neimenovanega Rusa, da bi ponovno osvojil srce nekdanjega dekleta, povsem po zlu. Nespretni Romeo, kot so ga poimenovali ruski mediji, je nameraval zanetiti ogenj pred internatom bivše, da bi potem lahko igral heroja in rešil stanovalce, zdaj pa mu grozi do pet let zapora.Nesrečni zaljubljenec, ki je bil ob kovanju načrta pijan, je policiji povedal, da je nameraval oditi do nekdanjega dekleta v internatu, a se je nato ustrašil, da ga bo zavrnila. Nato je skoval načrt, kako bo v njenih očeh videti junak, a kaj, ko je ogenj, ki ga je zanetil, ušel nadzoru in ga ni mogel pogasiti. Stanovalci so na pomoč poklicali gasilce, pet ljudi, med njimi dva otroka, pa so odpeljali v bolnišnico zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom.Policija je neuspešnega snubca kmalu aretirala v bližnji kavarni. Oblasti niso imele posluha za njegov ljubezenski motiv za podtaknjen požar in so uvedle kriminalne preiskavo.