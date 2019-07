Nesrečni kuža že leto in pol žaluje za gospodarjem

Hačiku so v Tokiu pred železniško postajo postavili celo spomenik.

Zdaj biva ob cesti

Japonski kuža je prepričal tudi filmarje.

Pes je človekov najboljši prijatelj, njegova zvestoba je brezmejna, dokazuje beli mešanček v Grčiji, ki že leto in pol prebiva ob cesti, kjer je tragično umrl njegov lastnik.Kužka so domačini poimenovali grški Hačiko, po psu pasme japonski akita, ki je več let vdano čakal svojega pokojnega gospodarja na železniški postaji. V Tokiu so mu celo postavili spomenik, o njem so posneli več filmov, tudi v Hollywoodu.Podobna zgodba se zdaj odvija v Nafpaktosu v Grčiji, kjer si je beli psiček ustvaril dom na kraju smrti 40-letnega. Ta je novembra lani umrl v prometni nesreči, svojci in prijatelji pa so mu po tragediji ob cesti, kjer je ugasnilo njegovo življenje, postavili spominsko znamenje in ob njem redno prižigajo sveče. Ni znano, ali je bil kuža med nesrečo prav tako v avtomobilu ali je kraj tragedije izvohljal pozneje, toda grški Hačiko prostorčka ob cesti nikakor noče zapustiti. Številni domačini so ga že poskušali posvojiti in mu ponudili topel dom, toda psiček je še vsakomur pobegnil in se vrnil na kraj, kjer se je Harisu ustavilo srce. Zanimivo, tudi Harisov brat je dve leti prej umrl v prometni nesreči, in to le par kilometrov stran.Ko so spoznali, da se vdani kuža ne namerava preseliti, pa naj so mu ponujali še takšno udobje in naklonjenost, so mu domačini sklenili urediti zasilno bivališče ob cesti. Zdaj mu vsak dan izmenjaje prinašajo vodo in hrano in skrbijo, da je njegova hišica stabilna ter suha; v zelo vročih dneh se mešanček sam umakne v bližnje grmovje in v senci čaka na večer in ohladitev.Primerov pasje zvestobe je neskončno. Capitan, nemški ovčar, je ob gospodarjevem grobu ždel več kot desetletje, Fu Ši iz Južne Koreje je tri leta čakal pokojnega lastnika pred hišo, Huachito iz Bolivije in štirinožni prijatelj iz Argentine pa sta se – vsak v svoji domovini – nastanila pred policijsko postajo, kamor so privedli vklenjenega lastnika, in čakala več kot leto dni, da bo gospodar na prostosti.