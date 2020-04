Nebotičnik za ptice sredi Reke

Vsak je imel ptičjo hišico

20 nadstropij ima nebotičnik za ptice.

Namenjen je vrabcem in sinicam.

Številni nebotičniki so povsem običajen del podobe obmorske Reke, a najnovejša pridobitev je vendarle presenečenje. Beograjski umetnikje ustvaril kar 20-nadstropni, sicer enajst metrov visok nebotičnik za ptice, s katerim želi opozoriti na novodoben bivanjski slog, spremembe v naravi in nehumanost nekaterih industrijskih struktur, predvsem pa številnim vrabcem in sinicam sredi velikega mesta omogočiti nemoteno in varno gnezdenje.Nebotičnik za ptice je del kulturno-umetniških programov Reka 2020: gre za kovinsko-leseno konstrukcijo, v kateri je kar 160 hišic za manjše ptice, kot so vrabci in sinice.Perić je zgradbo izdelal po zgledu avstrijske predhodnice, pod katero se je prav tako podpisal on, a tamkajšnja je povsem lesena. Postavil jo je ob tovarno za izdelavo razkošnih lesenih hiš leta 2003, ptice pa so tam gnezdile celo deset let, je ponosen avtor, ki upa, da bo tudi nova konstrukcija pritegnila čim več novih stanovalk.Nebotičnik za ptice pri mnogih vzbuja spomine na otroštvo, ko je marsikdo izdeloval ptičje hišice, umetnik pa napoveduje, da bo zgradba sčasoma zaradi vremenskih vplivov in gnezdenja spreminjala svojo podobo, zaradi česar bo umetnina živela in se razvijala naprej.