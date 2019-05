Nakit iz materinega mleka

Materinstvo je svojstvena izkušnja. A čeprav mame ne pozabijo prvih malčkovih korakov, občutka, ko so prvič slišale besedico mama, in vseh drugih prelomnic in otrokovih prvič, saj so vse te izkušnje zaklenile v zakladnico najlepših in nenadomestljivih spominov, vendar prerade ohranijo kakšen materialni dokaz tega izjemnega popotovanja. Nekatere ustvarijo album otrokovega prvega leta. Druge shranijo otrokov mlečni zob ali pramen las. Spet tretje si morda diskretno vtetovirajo datum rojstva in/ali njegovo ime. Lahko si naredijo tudi spominek na tisti čas, ko so z otrokom med dojenjem spletale tesno vez – in iz svojega mleka ustvarijo ljubek kos ...