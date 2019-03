Napolnili ga bodo z 8000 kubiki vode.

45

metrov bo nov svetovni globinski rekord.

VARŠAVA – Najgloblji bazen na svetu bo globok 45 metrov, v njem bo vode kot v 27 olimpijskih bazenih skupaj. Kopališče DeepSpot bodo uredili v poljskem mestu Mszczonów približno 40 kilometrov od Varšave. Uporabljali ga bodo lahko vsi, ne zgolj potapljači, skozi bazen bo vodil podvodni predor za obiskovalce, del kompleksa bo tudi hotel z razgledom na bazen, tam bodo restavracije in sobe za konference.Bazen izdeluje ekipa, ki je pred časom postavila simulator prostega pada FlySpot. Po poročanju lokalnih medijev ga bodo napolnili z 8000 kubičnimi litri vode. DeepSpot se bo z nazivom najgloblji bazen ponašal le pet mesecev, potem naj bi namreč v Colchesterju na jugu Anglije za potrebe globokomorskih raziskav in vesoljske industrije odprli bazen Blue Abyss.DeepSpot je oblikoval arhitekt. Temperatura vode bo od 32 do 34 stopinj Celzija, na voljo bodo tudi podvodne jame za začetnike. Za občutek povejmo, da bo bazen globlji od višine slovitega kipa Jezusa Kristusa v Riu de Janieru v Braziliji ter pol manjši od newyorškega Kipa svobode brez podstavka.