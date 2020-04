Najdaljša žival: 46 metrov!

Neraziskano brezno

Do uradne potrditve novih vrst je še dolga pot. FOTO: Schmidt Ocean Institute

Morski predel Gascoyne na zahodu Avstralije skriva številna presenečenja.

Velikanski organizem, kakršnega znanost še ni odkrila, se skriva v globinah morja ob avstralski obali. In kot si manejo roke strokovnjaki, so morda odkrili najdaljšo žival na svetu, dolga je namreč kar 46 metrov!To je sinofor, pojasnjujejo znanstveniki, globokomorski plenilec, sestavljen iz več tisoč organizmov, ki delujejo enotno, v nepretrgani in neznansko dolgi podobi, tokratna je verjetno najdaljša, kar so jih kdaj zasledili. Kot potopljena vrv je videti na prvi pogled, v resnici pa je sorodnica meduze, a lahko opeče celo še mnogo huje. S svojimi lovkami grabijo nič hudega sluteče ribe in rake, pojasnjujejo strokovnjaki, in jih ponesejo do osrednjega dela sestavljenega telesa, najnovejši primerek pa je veliko daljši od največjih vrst kitov, ugotavljajo.Organizem je odkrilo plovilo, daljinsko vodeno z ladje, ki je zahodnoavstralsko obalo raziskovala v sklopu projekta neprofitne raziskovalne ustanove Schmidt Ocean Institute, strokovnjaki pa so si med nedavno ekspedicijo resnično lahko napasli oči. Odkrili so namreč še kakšnih trideset živalskih morskih vrst, kot sta dolgorepa morska kumara in steklena morska spužva, povsem sezul pa jih je sinofor, ki jih je presenetil ob koncu raziskovanja: plovilo, ki je doseglo osupljivo globino 4439 metrov, je najdaljšo žival odkrilo na poti na površje, na globini 630 metrov, poroča britanski Guardian.»Številni znanstveniki so takrat že zapustili nadzorno sobo, ko pa so zaslišali naše navdušenje, so prihiteli nazaj,« pripoveduje vodja projekta. »Ta organizem je neverjeten, kakor da ne bi bil s tega sveta, povsem umirjeno je lebdel in se raztezal v svoji veličastni podobi.« Vsa novoodkrita bitja se skrivajo v predelu Gascoyne, ki velja za neraziskano brezno bioraznovrstnosti. »V teh vodah nas vedno čakajo presenečenja. A minilo bo še veliko mesecev, preden jih bo znanost lahko tudi uradno potrdila in umestila med nove vrste,« še sklene Wilsonova.