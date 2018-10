Losove drekce prodaja kot umetnine

Imenitni okvirji za prave drekače

AUGUSTA – Umetnica iz ameriške zvezne države Maine je našla izjemno poslovno nišo – prodaja predmete, ki jih izdeluje iz iztrebkov losa. Ni povsem jasno, kaj jeiz Somervilla pripravilo do tega, da je začela s pomočjo živalskih drekcev ustvarjati umetnine, je pa gotovo denar tisti, ki jo je zadržal pri tem nenavadnem početju.Napol za šalo je pred časom na nekem sejmu predstavila stvaritve iz drekcev in doživela izjemen uspeh. Ljudje so njene izdelke razgrabili. To ji je dalo zagon, odprla je svojo stran na facebooku in povečala proizvodnjo iz dreka divje živali. Zdaj ima že na tisoče sledilcev, ljudje jo moledujejo, naj še kaj izdela.V sklopu njene zbirke Tirdy Works so na prodaj ure, nakit, figure, prav vse je izdelano iz iztrebkov losa. »Vsi kakamo,« je povedala Mary, »vsi gremo na stranišče in to razumemo. Izdelujem vsakodnevne predmete.« Med njenimi izdelki je najbolj priljubljena ura, gre za leseno uro s kukavico in koščki drekca med številkami.Ves drekec, ki ga uporablja, prihaja iz naravnega okolja, vse, kar mora narediti, je oditi v gozd in slediti losom. Tako si kmalu nabere ves potreben material. »Sledimo jim, kar koli že delajo, prej ali slej se pokakajo. Ugotovila sem, da se pokakajo, nato hodijo 50 metrov in se spet pokakajo.«