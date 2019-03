Ljubitelj velikih psov ima 37 čivav

Včasih je sprejemal le velike pse.

17 let je trajal njegov zakon.

Odprl je zavetišče za čivave.

je profesionalni bodibilder iz ameriškega Boonsbora. Že od mladih nog je ljubitelj psov, a je bil od nekdaj prepričan, da morajo biti kosmatinci veliki in močni tako kot on. Še več, lastnike majhnih psov je navadno zafrkaval, ker je preziral majhne pse. No, usoda je hotela, da zdaj deli svoj dom s kar 37 čivavami.Pred tem sta imela z ženo v lasti tri rotvajlerje, zgolj misel na psa majhne pasme se mu je zdela neprimerna. Bobby pravi, da je to bila stvar ega, ki pa jo je premagal, ko se je zaljubil v psičko Lady. To je čivava, ki mu je pomagala prenesti ločitev. Leta 2016 je namreč po 17 letih zakona njegova žena vložila zahtevek za ločitev, teden dni zatem si je med vadbo močno poškodoval ramo in potreboval zahtevno operacijo. Začel je popivati in padel je v globoko depresijo.Prijateljica ga je takrat prosila, ali bi lahko pazil na njeno psičko Lady, ker so ju vrgli iz stanovanja. Lady je v trenutku vzljubila mogočnega Bobbyja. V naslednjih štirih mesecih sta se močno zbližala. Lady mu je pomagala iz depresije, a je vedel, da se bo kmalu vrnila k lastnici, zato si je poiskal svojo čivavo in našel Kiro. Nato je posvojil še dve čivavi, ki sta živeli v grozljivihrazmerah, pa še eno zanemarjeno psičko, in kmalu je spoznal, koliko čivav v mestu in okolici potrebuje dom. »Toliko teh lepih psičkov je bilo zlorabljenih, nisem mogel samo gledati in ne ukrepati,« se spominja Boby. Ustanovil je zavetišče Big Guy, Littles World in je najbolj srečen v življenju.