Lile so solze: delavci odprli rdeče kuverte, v njih pa noro presenečenje (VIDEO)

Grozljivka v Trbovljah: psu je prerezal vrat, šlo naj bi za tujca (FOTO)

Trboveljčane in celotno Slovenijo je v soboto zvečer pretresla objava občanke, ki je na svojem facebook profilu objavila fotografijo trupla psičke, ki ji je, vsaj tako je videti, nekdo prerezal vrat. »Evo do zdle smo bili na telefonih in raziskoval zadevo sm ter tja!!!!! In ja v roku pou ure po objavi da iscemo lastnila zverinsko zaklane kuzike Pine se nam je jevila